Отборът на "Ботев" (Враца) претърпя инцидент на път за София

Скаршем за последно игра за ЦСКА на 22 септември, когато “червените” направиха 1:1 с “Ботев” (Враца). СНИМКА: STARTPHOTO.BG

Отборът на "Ботев" (Враца) пристигна в София, където утре предстои гостуването на "Локомотив" в среща от 15-ия кръг на Първа лига.

В началото на пътуването тимът попадна в лек пътен инцидент на територията на Враца, което наложи смяна на автобуса и доведе до кратко забавяне на отпътуването към столицата.

„Важно е да подчертаем, че няма пострадали, а нанесените щети са само материални и незначителни.

След осигуряване на резервен автобус, отборът продължи пътуването си и успешно пристигна в София", съобщиха клуба на своята страница в социалните мрежи.

