Джокович на финал в Атина

Сръбската легенда в тениса Новак Джокович стигна финала на турнира от сериите ATР 250 в Атина след победа над германеца Яник Ханфман с 6:3, 6:4 в полуфиналите.

Това е турнирът на Ноле, който се провеждаше в Белград, но след преместването му със семейството в гръцката столица заради конфликт с властимащите в родината му мачовете имат нова локация.

Джокович ще се изправи в двубоя за трофея срещу победителя от другия полуфинал по-късно днес между американеца Себастиан Корда и италианеца Лоренцо Музети.

