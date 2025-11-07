Джокович на финал в Атина

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Сръбската легенда в тениса Новак Джокович стигна финала на турнира от сериите ATР 250 в Атина след победа над германеца Яник Ханфман с 6:3, 6:4 в полуфиналите.

Това е турнирът на Ноле, който се провеждаше в Белград, но след преместването му със семейството в гръцката столица заради конфликт с властимащите в родината му мачовете имат нова локация.

Джокович ще се изправи в двубоя за трофея срещу победителя от другия полуфинал по-късно днес между американеца Себастиан Корда и италианеца Лоренцо Музети.