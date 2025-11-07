ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

1000 лв. плаща мъж, хванат да шофира нерегистриран...

Няма кой да спре "Локомотив"-а на Мони Николов в Русия - 5 от 5

1900
Симеон Николов Снимка: "Локомотив"

Мони Николов и воденият от Пламен Константинов "Локомотив" (Новосибирск) нямат спирка в руския волейболен елит.

Тимът на 18-годишния разпределител на националния отбор спечели гостуването си на "Динамо-ЛО" (Сосновий Бор) с 3:0 (29:27, 25:22, 25:18) и така продължава да е безгрешен - 5 победи от 5 мача.

"Железничарите" са лидери във временното класиране с по-добра геймова разлика от втория "Зенит" (Казан).

Днес Мони записа 4 точки (3 блокади), свърши добре работата си на плеймекър и получи силна оценка.

Симеон Николов Снимка: "Локомотив"

