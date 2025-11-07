Трите Хикса предаде победно щафетата на Херо в "Ботев" (Пд)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Директорът на школата на "Ботев" (Пд) Иван Цветанов-Трите Хикса завърши победно временния си престой начело на първия отбор след домакински обрат до 2:1 над "Добруджа" в 15-ия кръг на елита (това бе първи успех пред собствена за "жълто-черните" от началото на сезона).

На 17 ноември начело на "Ботев" ще застане институцията в българското треньорство Димитър Димитров-Херо.

Тази вечер Ивайло Михайлов даде аванс на гостите от Добрич в 29-ата мин.

Резервата Димитър Митков (61, 74) донесе успеха на пловдивчани.

Между двата му Ди Матео Ловрич от "Добруджа" бе изгонен за втори жълт картон.

Вече със 17 т. "Ботев" е 8-и.

"Добруджа" си е последен с 10 т.