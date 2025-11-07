Ландо Норис спечели квалификацията за спринта в Бразилия

Ландо Норис взе леко психологическо предимство в началото на състезателния уикенд за Гран при на Бразилия във Формула 1.
Британецът от "Макларън" спечели квалификацията за спринта, а съотборникът му Оскар Пиастри е трети. Разликата между двамата в генералното класиране е само точка.
Втората позиция е за Кими Антонели от "Мерцедес".
Четирикратният световен шампион Макс Верстапен, който има някакви математически шансове за нова титла, остана шести. Нидерландецът се оплака от своя автомобил "Ред Бул", който бил "скапан" и "неуправляем".