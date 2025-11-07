ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Държавата ни с право да продаде "Лукойл", но падна...

Времето София 13° / 10°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21673365 www.24chasa.bg

Ландо Норис спечели квалификацията за спринта в Бразилия

1032
Ландо Норис Снимка: Ройтерс

Ландо Норис взе леко психологическо предимство в началото на състезателния уикенд за Гран при на Бразилия във Формула 1.

Британецът от "Макларън" спечели квалификацията за спринта, а съотборникът му Оскар Пиастри е трети. Разликата между двамата в генералното класиране е само точка. 

Втората позиция е за Кими Антонели от "Мерцедес". 

Четирикратният световен шампион Макс Верстапен, който има някакви математически шансове за нова титла, остана шести. Нидерландецът се оплака от своя автомобил "Ред Бул", който бил "скапан" и "неуправляем". 

Ландо Норис Снимка: Ройтерс

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Други спортове

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Завещание на седмицата: Ню Йорк не избра сталински комунизъм, а човещина. Ние ще се осмелим ли?