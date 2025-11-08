Григор Димитров: Гледам никога да не пропускам рожден ден на гадже

Григор Димитров смята за непростима грешка да не бъде заедно с приятелката си на нейния рожден ден.

Най-добрият български тенисист в историята отговори в забавно видео за специализиран за фенове профил в социалните мрежи. Въпросът бе как да изгладиш нещата, ако си пропуснал рождения ден на гаджето. Има ли подходящ вариант за текст на съобщение, с което да се извиниш и да ти простят.

Според Григор няма как подобен пропуск да се забрави бързо и по тази причина той прави всичко възможно никога да не е далече от приятелката си в такъв момент.

“Няма открито “лекарство”. Но на мен не ми и трябва, защото аз съм непоправим романтик и леко шантав (в добрия смисъл - екстравагантен)”, казва бившият №3 в световната ранглиста.

Димитров разкри и за свой любим ресторант, който обикновено избира за вечеря с гаджето, когато има специален повод. Това е престижният Girafe срещу Айфеловата купа в Париж. Заведението е известно предимно с морската храна, която предлага.

Според Григор перфектната вечер включва и разходка по брега на река Сена и хапване на хубава палачинка за десерт в някое бистро.

