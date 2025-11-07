Арина Сабаленка на финал в Рияд, изравни легенди

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Арина Сабаленка ще направи нов опит да спечели "Мастърс".

Водачката в световната ранглиста стигна до мач за титлата във финалния турнир на Женската тенис асоциация в Рияд след 6:3, 3:6, 6:3 срещу Аманда Анисимова (САЩ). Звездата на Беларус и рускинята с американски паспорт бяха съпернички и във финала на US Open.

В другия полуфинал Елена Рибакина (Каз) се наложи 4:6, 6:4, 6:3 над Джесика Пегула (САЩ).

Така Сабаленка стана едва четвъртата след 2000 г., която стига 9 финала като №1 в света в рамките на един сезон. Преди нея същото направиха Мартина Хингис, Жустин Енен и Серена Уилямс.