Арина Сабаленка на финал в Рияд, изравни легенди

Арина Сабаленка в типична поза Снимка: Ройтерс

Арина Сабаленка ще направи нов опит да спечели "Мастърс". 

Водачката в световната ранглиста стигна до мач за титлата във финалния турнир на Женската тенис асоциация в Рияд след 6:3, 3:6, 6:3 срещу Аманда Анисимова (САЩ). Звездата на Беларус и рускинята с американски паспорт бяха съпернички и във финала на US Open.

В другия полуфинал Елена Рибакина (Каз) се наложи 4:6, 6:4, 6:3 над Джесика Пегула (САЩ). 

Така Сабаленка стана едва четвъртата след 2000 г., която стига 9 финала като №1 в света в рамките на един сезон. Преди нея същото направиха Мартина Хингис, Жустин Енен и Серена Уилямс. 

