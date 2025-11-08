Треньорът на Испания: Ямал няма никакви физически проблеми

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Селекционерът на испанския национален отбор Луис де ла Фуенте коментира решението да повика крилото на "Барселона" Ламин Ямал въпреки съобщенията, че е контузен.

Информацията е, че той страда от хронична контузия в слабините.

Според 18-годишния вундеркинд тя е лъжа.

"Отговорът е очевиден. Мисля, че е в перфектно състояние. Треньорът му (Ханзи Флик) каза, че е готов да играе футбол. Ямал ще остане с нас толкова дълго, колкото сметнем за необходимо. Залогът е много голям, така че националният отбор трябва да има най-добрите играчи", заяви Де ла Фуенте.

На 15 ноември Испания ще играе срещу Грузия, а на 18 ноември срещу Турция в квалификациите за световното първенство през 2026 г. в групата, в която България е на дъното на класирането без точка.