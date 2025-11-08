Националите равни на Англия и Испания, поне по обявяване на състава

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Въпреки окаяното състояние на националния отбор България се изравни с велики сили благодарения на нововъведение на селекционера Александър Димитров.

Преди втората си двойка мачове (световни квалификации с Турция и Грузия) доскорошният треньор на младежите обяви в петък състав 2 дни преди сбора, като преди това нямаше списък на призованите от чужбина.

Клубовете на такива футболисти по правило научават, че са повикани минимум 2 седмици преди мач. Дълги години техните имена ставаха известни преди тези на играчите от нашето първенство.

Димитров новаторски обаче обяви целия списък наведнъж. Стори го в деня, в който същото направиха селекционерите на европейския шампион Испания Луис де ла Фуенте и на Англия Томас Тухел.

Не е ясна причината за хода на селекционера ни. Ако има въведено някакво ново правило по казуса, то към момента не е обявено от БФС.

Всъщност и това в никакъв случай не е най-важното с оглед на ужасната до момента година на националите, но все пак предизвиква въпроси.

Преди финалните, слава богу, световни квалификации с Турция и Грузия (на 15 ноември от 19 ч в Бурса и на 18 ноември от 21,45 ч в София) нашите имат 1 реми и 2 загуби. Последните 2 са под ръководството на Димитров, който смени Илиан Илиев. Головата разлика е 5:26.