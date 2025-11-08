ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Григор завършва в топ 50 на света за 14-и пореден сезон

Григор Димитров Снимка: X/RolexRMasters

Звездата ни в тениса Григор Димитров завърши най-късия сезон в професионалната си кариера, но въпреки това ще отбележи специално постижение в тениса. Бившият №3 в световната ранглиста ще бъде в топ 50 на крайната официална класация за 14-а поредна година, припомня Tenniskafe.

В момента Димитров е 44-и, след като не защити точките си от “Мастърс 1000” в Париж. Във френската столица той се завърна след принудителната пауза заради скъсания гръден мускул и претърпяната операция.

За последен път Григор не завърши в топ 50 през 2011 г., когато бе 76-и. Дебютът му в първата половина на стотицата бе през ноември 2012 г.

Григор Димитров Снимка: X/RolexRMasters

