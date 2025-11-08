Визови проблеми спират 211-сантиметров иранец от "Дея" за дербито с "Левски"

Визови проблеми спират 211-сантиметровият ирански център на "Дея" Мохамад Реза Хозоори за дербито срещу шампиона "Левски" от третия кръг в Супер Волей.

Мачът в бургаската зала "Бойчо Брънзов" е от 19 часа в събота. Гигантът от Иран е изчерпал лимита си от двукратно влизане в страната с туристическа виза. Мохамад замина за родината си в началото на седмицата, за задължителна регулярна справка около военна служба, в очакване на работна виза.

"Разрешението за работна виза е налично отдавна, но от Външно министерство все още не са изпратили писменото становище до консулството ни в Одрин. Така волейболистът засега не може да се върне у нас и пропуска мача с "Левски".

Ще се опитаме да ги изненадаме с нов централен блокировач", призна пред "24 часа" собственикът и президент на "Дея" д-р Александър Маджуров.