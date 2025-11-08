Обрали защитник на "Интер" по време на мача с "Кайрат" в Шампионската лига

Карен бандити са ограбили защитника на "Интер" Алесандро Бастони по време на победа на отбора с 2:1 в Шампионската лига срещу "Кайрат", съобщи "Гадзета дело спорт".
Италианският национал прекара мача на резервната скамейка.
Според информацията, след като нахлули в дома на футболиста, крадците веднага отишли в гардеробното помещение, откъдето откраднали дизайнерски чанти и два швейцарски часовници Rolex.
Апашите напуснали къщата веднага. Въпреки задействаната аларма, охранителите и местната полиция не успели да пристигнат на мястото навреме и да задържат крадците.
Къщата е била празна.