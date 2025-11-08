Голям удар по "Левски" преди вечното дерби с ЦСКА

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Група от 20 футболисти определи старши треньорът на "Левски" Хулио Веласкес за мача от 15-ия кръг на Първа лига срещу ЦСКА. Вечното дерби е на стадион "Васил Левски" от 15,00 часа.

Извън избраниците на испанския специалист остана един от най-важните играчи в нападение - Радослав Кирилов.

Ето и цялата група на "сините": Светослав Вуцов, Мартин Луков, Алдаир, Оливер Камдем, Никола Серафимов, Кристиан Димитров, Кристиан Макун, Майкон, Цунами, Акрам Бурас, Георги Костадинов, Гашпер Търдин, Асен Митков, Мазир Сула, Марин Петков, Рилдо, Евертон Бала, Фабио Лима, Борислав Рупанов, Мустафа Сангаре.