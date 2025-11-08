Пеп: Почти невъзможно е "Арсенал" да бъде спрян през този сезон

Мениджърът на "Манчестър Сити" Пеп Гуардиола признава, че да се спре "Арсенал" през сезона във Висшата лига изглежда почти невъзможно.

Тимът на испанеца посреща действащия шампион "Ливърпул" в мач от Висшата лига в неделя. Мачът е важен за двата тима, които се опитват да поддържат напрежението върху "топчиите" на върха на класирането. А двубоят с шампионите от миналата година ще е под номер 1000 в кариерата на Пеп.

"Ако "Арсенал" продължат по този начин, ако играят така, не допускат голове и дори положения пред вратата си и само побеждават. Боже, ще бъде почти невъзможно, но се надяваме, че ние ще сме по-добри, а те ще изпускат точки. Всичко, което трябва да правим, е да печелим срещите си и да бъдем близо до тях", смята испанският специалист.

"Те ще дойдат тук и има много неща през сезона, които ще се случат. изключително е това, което правят в последните два или три сезона. Но все пак сме в началото на ноември и никой не печели титлата сега. Някой може да я загуби, но няма кой да я спечели", сигурен е той.