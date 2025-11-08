Сребърен медал за България от балканско по карате

Николай Стефанов спечели сребърен медал в категория до 60 килограма при мъжете до 21 години на Балканското първенство по карате в Риека (Хърватия).

Стефанов записа три последователни победи с 4:3 точки срещу Емир Халилович от Босна и Херцеговина, с 4:0 над Ахмет Арда Йълмаз от Турция и с 4:1 над Недим Шакири от Република Северна Македония. На финала той отстъпи пред Балша Войнович от Черна гора с 2:4 точки.

Още двама национали стигнаха до мачовете за медалите. В категория до 47 кг кадети при момичетата Рая Динева загуби в първия кръг от достигналата до финала Дария Болинтиру от Румъния в оспорван мач с 2:3. Румънката изтегли Динева до репешажите за бронза, като българката записа три поредни победи. В решаващия двубой за бронза тя загуби от друга румънка Мария Терпезан с 3:8.

До мача за бронза достигна и Николай Цанев в категория до 76 кг юноши при момчетата. Цанев изигра страхотни мачове в тежката категория с доста участници и победи последователно Николас Антониу от Кипър с 8:1, Кристиан Космациуч от Румъния с 8:0, Кораб Гаши от Косово с 4:1 и Данило Сарайлич от Сърбия с 3:1 преди да отстъпи пред бъдещия шампион Али Арнаутович от Босна и Херцеговина с 0:2. За третото място Цанев загуби от Бурак Осман Келеш Турция след 0:0 и съдийско решение.

Останалите българи в първия ден не достигнаха до битките за медалите, съобщават от БНФК.