Време е за първото вечно дерби за сезона! Ще успее ли "Левски" да дръпне още на върха (съставите с ЦСКА)

Шествието на "сините" фенове Снимка: Велислав Николов

Мачът на България дойде! "Левски" и ЦСКА излизат в първото вечно дерби за сезона, а двата тима са в различни крайности.

"Сините", водени от Хулио Веласкес, са лидери в класирането за първи път от дълго време насам в тази част на сезона. Клубът от "Герена" има аванс от 5 точки пред втория ЦСКА 1948, и цели 11 пред 14-кратния шампион "Лудогорец".

ЦСКА пък тръгна по-ужасяващ начин кампанията. "Червените" до скоро бяха в долната половината на таблицата, но след идването на Христо Янев записаха 4 поредни победи (3 в шампионата и 1 за купата) и вече са в топ 8.

Въпреки мрачното време, гарнирано с дъжд, на трибуните на Националния стадион "Васил Левски" се очакват повече от 30 хил. души. Феновете на "сините" още преди дни изкупиха билетите за секторите, в които ще са настанени - "А" и "Б". 

От състава на "Левски" в навечерието на дербито с "червените" отпадна основния играч в състава на Веласкес Радослав Кирилов.

Ето съставите на двата отбора:

"Левски": Светослав Вуцов - Майкон, Кристиан Макун, Кристиан Димитров, Оливер Камдем - Георги Костадинов, Акрам Бурас - Евертон Бала, Асен Митков, Марин Петков - Мустафа Сангаре

ЦСКА: Фьодор Лапоухов - Давид Пастор, Адриан Лапеня, Теодор Иванов, Лумбард Делова - Анжело Мартино, Джеймс Ето'о, Петко Панайотов, Бруно Жордао - Йоанис Питас, Леандро Годой

Шествието на "сините" фенове Снимка: Велислав Николов
Шествието на "червените" фенове Снимка: Георги Палейков
