"Левски" пионер с дигитална програма за вечното дерби с ЦСКА

„Левски" зарадва привържениците си с първата официална програма, издавана в дигитален формат. 24-страничното издание е посветено на двубоя от 15-ия кръг на Първа лига срещу ЦСКА и може да бъде изтеглено от сайта на "сините".

В програмата за мача можете да се намери:

· Обръщение на старши треньора Хулио Веласкес преди двубоя;

· Съставът на „Левски" за сезон 2025/26;

· Серджиу Буш – голмайсторът от „синята" и „червената" част на София;

· Плакатна снимка на голмайстора Мустафа Сангаре;

· Ретро юбилей: 60 години от „Левски" – „Бенфика"