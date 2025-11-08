ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Уникално - за 24 часа изкупиха 11 000 билета за ма...

Времето София 13° / 13°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21675367 www.24chasa.bg

НБА прави лига в Европа след 2 г.

932

Националната баскетболна асоциация планира да стартира свое собствено състезание в Европа от октомври 2027, заяви мениджър директорът на НБА за Европа на събитие в Милано.

Джордж Айвазоглу заяви, че вече са определени 12 локации за отборите в бъдещето състезание - Берлин, Мюнхен, Лион, Париж, Атина, Лондон, Манчестър, Милано, Рим, Барселона, Мадрид и Истанбул. Евролигата е най-успешният турнир на Стария континент, но от НБА искат да имат свое участие.

Айвазоглу остави отворен въпроса дали европейски отбори, които играят в Евролигата могат да участват в новия турнир и не разкри кои ще бъдат новите тимове. Лигата все още няма име.

В допълнение на 12 отбора още четири ще имат възможност да се класират на Европейската лига на НБА. Според Айвазоглу отбори от новата лига могат да играят срещу тимовете от НБА в специален турнир.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Баскетбол

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Завещание на седмицата: Ню Йорк не избра сталински комунизъм, а човещина. Ние ще се осмелим ли?