Уникално - за 24 часа изкупиха 11 000 билета за мачовете на България от ЕвроВолей 2026

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Еуфорията от второто място в света на волейболистите ни не само не е затихнала, а явно се увеличава.

Вчера бяха пуснати билетите за европейското догодина, на което България е домакин заедно с Италия, Румъния и Финландия.

За 5-те мач от групата ни вече са продадени над 11 000 билети и това само за 24 часа.

"Без прецедент в историята на българския спорт!

301 дни преди началото на събитието — и вече 11 000 продадени билета само за първите 24 часа от старта на продажбите!

Вие, българските фенове на волейбола, сте просто ВЕЛИКИ!

Благодарим Ви от сърце!", написаха от федерацията.