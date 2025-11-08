Уникално - за 24 часа изкупиха 11 000 билета за мачовете на България от ЕвроВолей 2026

Еуфорията от второто място в света на волейболистите ни не само не е затихнала, а явно се увеличава.
Вчера бяха пуснати билетите за европейското догодина, на което България е домакин заедно с Италия, Румъния и Финландия.
За 5-те мач от групата ни вече са продадени над 11 000 билети и това само за 24 часа.
"Без прецедент в историята на българския спорт!
301 дни преди началото на събитието — и вече 11 000 продадени билета само за първите 24 часа от старта на продажбите!
Вие, българските фенове на волейбола, сте просто ВЕЛИКИ!
Благодарим Ви от сърце!", написаха от федерацията.