Призив за бой един на един по време на "Левски" - ЦСКА (Снимка)

Кикбоксьор, фен на ЦСКА отправи покана за бой с транспарант по време на футболното вечно дерби срещу "Левски". Деян Топалски, който вече е участвал в бойни "дербита" срещу левскаря Дани Илиев от "София-Запад", използва най-напечения мач у нас за призив. От "червения" сектор "Г" се издигна надпис към "синия" сектор "Б". На транспорта пишеше: "Делев, къде и кога? В залата, на улицата, у вас, у нас? 1 на 1! Дидо Топалски".

Настоящият призив вероятно е насочен към ММА боеца Любомир Делев от "София-Запад", който преди години се би и срещу лидера на "червените" фенове Иван Велчев-Кюстендилеца.