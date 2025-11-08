ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

За втора поредна година Долапите отбелязаха своя п...

Времето София 13° / 12°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21675746 www.24chasa.bg

Призив за бой един на един по време на "Левски" - ЦСКА (Снимка)

9692
Транспарантът с призива, издигнат в сектор "Г" към сектор "Б" по време на футболното вечно дерби. Снимка: "24 часа"

Кикбоксьор, фен на ЦСКА отправи покана за бой с транспарант по време на футболното вечно дерби срещу "Левски". Деян Топалски, който вече е участвал в бойни "дербита" срещу левскаря Дани Илиев от "София-Запад", използва най-напечения мач у нас за призив. От "червения" сектор "Г" се издигна надпис към "синия" сектор "Б". На транспорта пишеше: "Делев, къде и кога? В залата, на улицата, у вас, у нас? 1 на 1! Дидо Топалски".

Настоящият призив вероятно е насочен към ММА боеца Любомир Делев от "София-Запад", който преди години се би и срещу лидера на "червените" фенове Иван Велчев-Кюстендилеца.

Транспарантът с призива, издигнат в сектор "Г" към сектор "Б" по време на футболното вечно дерби. Снимка: "24 часа"
Транспарантът с призива, издигнат в сектор "Г" към сектор "Б" по време на футболното вечно дерби. Снимка: "24 часа"

Транспарантът с призива, издигнат в сектор "Г" към сектор "Б" по време на футболното вечно дерби. Снимка: "24 часа"
Транспарантът с призива, издигнат в сектор "Г" към сектор "Б" по време на футболното вечно дерби. Снимка: "24 часа"
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Завещание на седмицата: Ню Йорк не избра сталински комунизъм, а човещина. Ние ще се осмелим ли?