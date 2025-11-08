Гуардиола преди мач №1000 като треньор: Искам да науча френски и да почна да готвя

Мениджърът на "Манчестър" Сити Пеп Гуардиола говори за плановете си след оттеглянето си от треньорската кариера. Утре в дербито срещу "Ливърпул" каталунецът ще запище мач №1000 в треньорската си кариера, която започна през 2007 г.

"Искам да започна да готвя. Без ресторанти... Искам да науча френски, да, да. Искам да прекарвам повече време с децата си, защото нямам време да им се посветя в момента. Искам да прекарвам повече време със семейството си, сестрите и братята си, рядко ги виждам. И да пътувам.

Има толкова много неща, които не съм правил, и определено ще ги направя! Хиляди, милиони места, които не съм посетил, но искам да посетя; изложби, концерти или просто да си седя вкъщи и да не правя нищо – наистина е страхотно. Може би ще започнем оттам, нали? Има толкова много неща за правене", сподели 54-годишният Пеп.