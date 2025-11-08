Екшън финал за "Тотнъм" - "Манчестър Юнайтед" 2:2

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

След екшън финал "Тотнъм" и "Манчестър Юнайтед" завършиха наравно 2:2 в първия мач от 11-ия кръг на Висшата лига на Англия.

Срещата в Северен Лондон бе зрелищна и драматична, като в 32-ата мин гостите откриха резултата чрез Брайън Мбемо и за камерунеца не бе проблем да реализира от около седем метра.

В 83-ата мин Матис Тел изравни, а малко след това Бенямин Шешко от "Юнайтед" се контузи и напусна терена, оставяйки тима си с 10 човеке заради вече извършени 5 смени.

В продължението първо Ричарлисон с глава направи 2:1 за "Тотнъм" в 91-ата мин.

В последната 6-а мин от допълнителното време също с глава Матайс де Лихт изравни.

Така двата тима имат по 18 точки, като лондончани са 3-и, а манчестърци - 7-и.