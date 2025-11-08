Пиастри отново си изпусна нервите, Норис дръпна с 9 точки за титлата във Ф1

Ландо Норис се възползва от поредната грешка на съотборника си в "Макларън" Оскар Пиастри и увеличи на 9 точки преднината си в генералното класиране на Формула 1. Норис спечели спринтовото състезание за Гранд при на Бразилия, въпреки проблемите с гумите.

Всичко се реши в 7-ата обиколка, когато Пиастри се качи прекалено високо на бордюра на трети завой и излетя заедно с Нико Хюлкенберг и Франко Колапинто в предпазните огради.

Ландо Норис изпревари с 845 хилядни Андреа Кими Антонели и с 1,473 съотборника му в "Мерцедес" Джордж Ръсел. Световният шампион Макс Верстапен с "Ред Бул" успя да стигне само до четвъртото място, но остава математически в битката за нова титла. След него в точките влязоха Шарл Льоклер ("Ферари"), Фернандо Алонсо ("Астън Мартин"), Луис Хамилтън ("Ферари") и Пиер Гасли ("Алпин").