Христо Янев: Победата над "Левски" е специална за мен, чакам я 10 г.

Христо Янев ликува. Снимка: Георги Палейков

Старши треньорът на ЦСКА Христо Янев бе супер щастлив след победата във вечното дерби с 1:0 над "Левски".

"Чаках този момент 10 години и тази победа е специална за мен. Изиграхме добър мач срещу силен отбор, който доминира в първенството. Не позволихме ситуации пред нашата врата, създадохме много пред противниковата.

Най-важно беше духът в съблекалнята. Отборът излезе обединен, вярващ в себе си, готов да се бори. Видях заряд в играчите.

Направихме промени в схемата, за да може да изненадаме "Левски" и да неутрализираме Сангаре, който е изключително силен физически. Добре за нас беше, че Ради Кирилов (крилото получи травма вчера) не игра срещу нас, който също е силен един на един. Бяхме стабилни и на статичните положения и това е още една причина да използваме трима централни защитници.

Дори в трудните моменти, когато дадоха 20 минути продължения, изгониха ни човек, играчите реагираха адекватно.

Най-важното е, че всички в ЦСКА бяхме твърдо решени да се борим до края. В тези мачове има значение мотивацията, желанието и това, което може да бъде печелившо за теб.

Очаквам тази победа да вдъхне увереност на отбора, летвата на очакванията към нас вече е вдигната по-високо", коментира Янев.

