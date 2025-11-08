Веласкес след 0:1 от ЦСКА: Да не забравяме, че "Левски" заслужено е първи

Треньорът на Левски Хулио Веласкес коментира загубата от ЦСКА с 0:1, която е едва втора в първенството за "синия" лидер.

„За мен се получиха две тотално различни полувремена. Първата част горе-долу всички се опитвахме да играем футбол. Това, което показахме в първите 45 минути, тотално превъзхождахме съперника и в двете фази на играта – със и без топка. Трябваше да се оттеглим с положителен резултат на почивката. Второто полувреме беше тотално далеч от разбирането ми за футбол. Не е нормално 6-7-8 пъти да се спира играта. На мен не ми харесва, това не позволява да поддържаш ритъм и динамика и да се играе футбол. При тези обстоятелства те се адаптираха по-добре. По никакъв начин не заслужавахме да загубим. Минимум трябваше да завърши наравно мача.

Вкараха хубав гол от изолирана ситуация в период от мача, в който не бяхме добре подредени. Както винаги в тези моменти отговорността пада върху треньора, защото е истина, че хаосът, който причиниха тези прекъсвания, трябваше добре да се нагодим към тях. Дори нямаш идея коя минута е, колко време остава. Истината е, че в този пълен хаос, който представляваше второто полувреме, трябваше в определени моменти да изглеждаме по-добре на индивидуално и отборно ниво. Много горд съм от футболистите. Голямата отговорност и голямата вина е на треньора. Нищо хубаво не видях през второто полувреме. Изключителна атмосфера, ритъм, динамика, всеки един с начина си на игра, защото двата отбора са тотално различни. Втората част по начина, по който се изигра, улесни техния начин на игра. С неприятно чувство си тръгвам след това, което видях, но се опитахме да изравним до края на мача. Освен резултата, от който ме боли, не ми хареса и малкото футбол през второто полувреме. Искам да се извиня на нашите привърженици, защото не успяхме да ги зарадваме", започна дългия си анализ Веласкес.

„Искам да говоря за футбол и за начина на игра. Тези битки не искам да ги коментирам. В 2025-а година сме, за мен футболът представлява друго нещо – игра, ритъм, динамика, начин на игра, да победи по-добрия с убедителни футболни аргументи. Тъй като вече направих анализ, отговорността е изцяло моя. Много е важен начинът, по който печелиш и този, който губиш. Убеден съм, че в крайна сметка на всички е допаднало повече първата част. Вчерашния ден обсъждахме, че те ще заложат на същите 11, които дълго време им носеха успех. Единственото, което бяха променили е смяната на Иванов с Илиев, което доведе до смяна на схемата им на игра.

Въпреки това смятахме, че ще сложат Пастор на крилото и другите ще изглеждат по начина от предните срещи. Но в крайна сметка бяхме готови за варианта с трима защитници и да излязат като външни Пастор и Мартин. Бяхме обсъждали всичко и ми се случва, че перфектно се адаптирахме към тяхната схема. Първото полувреме, когато се игра футбол, нашият тим превъзхождаше тотално. Имаше неточности и слабости, които допуснахме, но на мен отборът ми хареса първото полувреме. Много трудно можем да говорим за футбол през втората част", продължи испанският специалист.

„Това е една загуба. Горчилката, която усещаш, е адски неприятна. За мен това е една загуба и точка. Анализираме победите, както и загубите. Към днешна дата правим изключителен сезон и трябва да продължим по този начин да поправяме това, което можем.

Вдигаме главите и да не забравяме, че сме заслужено на първо място. Продължаваме напред и мислим положително", каза още Веласкес.