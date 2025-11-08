Шеф В ЦСКА: Трябваше да изгонят Георги Костадинов, има тенденция срещу нас

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Спортният директор на ЦСКА Бойко Величков коментира победата срещу "Левски" с 1:0.

"Победа в дербито винаги е важен момент, независимо от моментната ситуация. Продължи серията ни от добри резултати.

Имаме цялото уважение към временния водач Левски, дълго време не познаваха поражението. Поздравления за Христо Янев, който намери правилната тактика да неутрализира силните страни на съперника.

Имахме нужда от тази победа заради самочувствието, но това е само малка стъпка. Имаме още работа и имаме много да наваксваме. Лошото ни класиране е факт, но не бива да пренебрегваме и добрата серия, в която се намираме.

Не бих нарекъл тази победа грозна. Победа в дербито винаги е трудна и това е сладкото.

Имаше типичен червен картон за Георги Костадинов (бутна на земята Адриан Лапеня) при мелето, има тенденция срещу нас", категоричен бе Величков.