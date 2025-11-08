ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Майка срещу машините" - с половин сърце Диана Хър...

Времето София 13° / 12°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21676596 www.24chasa.bg

Шеф В ЦСКА: Трябваше да изгонят Георги Костадинов, има тенденция срещу нас

2240
Георги Костадинов се е надвесил над Адриан Лапеня, когото бутна. Снимка: Георги Палейков

Спортният директор на ЦСКА Бойко Величков коментира победата срещу "Левски" с 1:0.

"Победа в дербито винаги е важен момент, независимо от моментната ситуация. Продължи серията ни от добри резултати.

Имаме цялото уважение към временния водач Левски, дълго време не познаваха поражението. Поздравления за Христо Янев, който намери правилната тактика да неутрализира силните страни на съперника.

Имахме нужда от тази победа заради самочувствието, но това е само малка стъпка. Имаме още работа и имаме много да наваксваме. Лошото ни класиране е факт, но не бива да пренебрегваме и добрата серия, в която се намираме.

Не бих нарекъл тази победа грозна. Победа в дербито винаги е трудна и това е сладкото.

Имаше типичен червен картон за Георги Костадинов (бутна на земята Адриан Лапеня) при мелето, има тенденция срещу нас", категоричен бе Величков.

Георги Костадинов се е надвесил над Адриан Лапеня, когото бутна. Снимка: Георги Палейков

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Завещание на седмицата: Ню Йорк не избра сталински комунизъм, а човещина. Ние ще се осмелим ли?