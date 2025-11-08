Хари Кейн спаси "Байерн" от загуба в Берлин за край на победната серия (резултати от Бундеслигата)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

След победи и в 16-те мача от началото на сезона във всички турнир "Байерн" си намери майстора.

В среща от 10-ия кръг на Бундеслигата грандът от Мюнхен бе на път да загуби в Берлин, но все пак стигна до 2:2 срещу "Унион" благодарение на гол на Хари Кейн в 93-ата мин.

Нидерландецът Данило Доехи откри резултата за домакините в 27-ата мин, а Луис Диас изравни 11 мин по-късно.

Отново Доехи вкара за 2:1 в 83-ата мин.

"Байерн" е лидер с 28 т. пред "РБ Лайпциг" (22) и "Борусия" с 21.

"Унион" заема 10-ото място с 12 т.

Други резултати:

"Хамбургер" - "Борусия" (Д) 1:1

"Байер" (Л) - "Хайденхайм" 6:0

"Хофенхайм" - "РБ Лайпциг" 3:1

"Вердер" - "Волфсбург" 2:1