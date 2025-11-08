Събранието на леката атлетика пак завърши със скандал, след като отрязаха Ивет от УС

След доста бурно общо събрание федерацията по лека атлетика избра нов управителен съвет на общото събрание, свикано от клубовете по съдебен ред.

Всичко приключи, когато Ивет Лалова не влезе в управата след като получи само 55 гласа при 110 останали в залата и не влезе в управата. Иначе присъстваха 122 от 126 клуба, които членуват във федерацията.

Веднага след това Тереза Маринова се отказа и това направиха останалите, които бяха предложени от Иван Колев.

Така в управителния съвет влязоха Георги Павлов, който оглави федерацията и след общото събрание на 1 август, който получи 100 гласа, водещият конгреса Илия Николов със 72, бизнесменът и бивш атлет - 69, директорът на "Пирогов" Валентин Димитров - 98, шефът на катедрата в НСА Григор Гутев - 85 и бившият директор на столичния маратон Даниел Дуков - 57. В управата по право влиза и Добромир Карамаронов, който оглавява европейската атлетика.

Двете воюваши страни - на Георги Павлов и Иван Колев започнаха скандалите още при регистрацията, като накрая бяха излъчени по един човек, които да го направят. Илия Николов бе избран за водещ със 70 гласа срещу Асен Христов, който бе домакин на сбирката.

Драма имаше и преди избора за управителен съвет. Първо се реши всичко да бъде явно, а след това се стигна до гласуване на хората един по един, като всеки, който получи 50% плюс 1 влизаше.

"Моето желание бе да направим общ управителен съвет с Иван Колев, но никой от тяхната страна не подкрепи тази идея. До няколко месеца ще свикам ново общо събрание, за да направим истински устав в съответствие на тези на световната и европейската атлетика. Където да има запазени места за спортисти, съдии и треньори, директен избор на президент. Съжалявам, че не избраха човек като Ивет Лалова, но това бе волята на клубовете. Аз не съм агитирал за никого, играх с абсолютно свалени карти", коментира Георги Павлов.

По устав в лекта атлетика се избира първо управителен съвет и от него се избира президент. Очаква се това да е Георги Павлов.