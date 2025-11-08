ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Тираджия, издирван от германските власти за трафик...

Времето София 13° / 11°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21676926 www.24chasa.bg

След служебната загуба в дербито "Локо" (Пд) би 1:0 "Берое" пред празни трибуни

1136
Снимка: Startphoto.bg

"Локо" (Пд) би 1:0 "Берое" в мач от 15-я кръг на елита, който се пред прази трибуни на "Лаута" заради наказанието, което домакините получиха след дербито с "Ботев", загубено служебно с 0:4. Причината - бутилка по главата на вратаря на "канарчетата" Даниел Наумов.

Днес в 67-ата мин гостите останаха с човек по-малко, след като Йесид Валбуена си изкара два жълти картона и това улесни задачата на "Локо".

В неговия след контузия като резерва се завърна капитанът Димитър Илиев. Той не бе играл от 17 септември.

С успеха тимът му събра 27 точки на третата позиция.

"Берое" има 14 на 12-ата.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Завещание на седмицата: Ню Йорк не избра сталински комунизъм, а човещина. Ние ще се осмелим ли?