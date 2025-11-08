След служебната загуба в дербито "Локо" (Пд) би 1:0 "Берое" пред празни трибуни

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

"Локо" (Пд) би 1:0 "Берое" в мач от 15-я кръг на елита, който се пред прази трибуни на "Лаута" заради наказанието, което домакините получиха след дербито с "Ботев", загубено служебно с 0:4. Причината - бутилка по главата на вратаря на "канарчетата" Даниел Наумов.

Днес в 67-ата мин гостите останаха с човек по-малко, след като Йесид Валбуена си изкара два жълти картона и това улесни задачата на "Локо".

В неговия след контузия като резерва се завърна капитанът Димитър Илиев. Той не бе играл от 17 септември.

С успеха тимът му събра 27 точки на третата позиция.

"Берое" има 14 на 12-ата.