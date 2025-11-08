Джокович шампион в Атина за 101-ва титла в кариерата си

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Сръбската легенда в тениса Новак Джокович спечели 101-вата титла в кариерата си.

38-годишният Ноле стоически се пребори за обрат 4:6, 6:3, 7:5 над италианеца Лоренцо Музети на турнира от сериите АТР 205 на твърди кортове в гръцката столица Атина с награден фонд 766 715 евро.

Това вече е домашният турнир на Джокович, който се провеждаше в Белград, но след преместването му със семейството в гръцката столица заради конфликт с властимащите в родината му (рекордьорът по титли в "Големият шлем" с 24 е противник на президента Александър Вучич) мачовете имат нова локация.

Сърбинът бе подкрепят бурно от гръцките фенове, а с Музети спретнаха наистина зрелищен двубой.

Загубата го лиши от шанса да се класира за годишните финали в Торино, които стартират утре.

Със 72-ата си титла на твърди кортове пък Джокович подобри рекорда на Роджър Федерер (Швейц).