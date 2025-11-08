ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Защо на Софи Маринова скандалите не се лепят и вси...

Времето София 12° / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21677123 www.24chasa.bg

Джокович шампион в Атина за 101-ва титла в кариерата си

2644
Новак Джокович ликува след последната точка. Снимка: instagram.com/hellenicchampionship/

Сръбската легенда в тениса Новак Джокович спечели 101-вата титла в кариерата си.

38-годишният Ноле стоически се пребори за обрат 4:6, 6:3, 7:5 над италианеца Лоренцо Музети на турнира от сериите АТР 205 на твърди кортове в гръцката столица Атина с награден фонд 766 715 евро.

Това вече е домашният турнир на Джокович, който се провеждаше в Белград, но след преместването му със семейството в гръцката столица заради конфликт с властимащите в родината му (рекордьорът по титли в "Големият шлем" с 24 е противник на президента Александър Вучич) мачовете имат нова локация.

Сърбинът бе подкрепят бурно от гръцките фенове, а с Музети спретнаха наистина зрелищен двубой.

Загубата го лиши от шанса да се класира за годишните финали в Торино, които стартират утре.

Със 72-ата си титла на твърди кортове пък Джокович подобри рекорда на Роджър Федерер (Швейц).

Новак Джокович ликува след последната точка. Снимка: instagram.com/hellenicchampionship/

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Тенис

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Завещание на седмицата: Ню Йорк не избра сталински комунизъм, а човещина. Ние ще се осмелим ли?