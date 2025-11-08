Пълен крах за "Ред Бул" в квалификацията за Гран при на Бразилия във Ф1

"Ред Бул" преживя истински крах в квалификацията за Гранд при на Бразилия във Формула 1, след като световният шампион Макс Верстапен и съотборникът му Юки Цунода отпаднаха в първия сегмент на сесията. Бащата на Макс - Йос изскочи бесен от гаража на екипа секунди след провала. Синът му се оплакваше, че болидът му въобще не се държи на пистата.

Лидерът в класирането Ландо Норис с "Макларън" спечели първото място със 174 хилядни от секундата пред Андреа Кими Антонели с "Мерцедес". Трети е Шарл Льоклер с "Ферари", а до него от втора редица потегля Оскар Пиастри, който вече е на 9 точки от съотборника си Норис след спринта в Сао Паулу.

Трета редица остана за Исак Хаджар с RB и Джорж Ръсел с "Мерцедес", като вече е сигурно, че от новия сезон Хаджар ще се премести в "Ред Бул".