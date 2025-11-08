Новак Джокович (очаквано) отказа участие във финалите на АТП

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Новак Джокович стана шампион в Атина и вече има 101 титли. Бившият №1 в света обаче явно прецени, че е положил достатъчно усилия този сезон, защото отказа участие във финалите на АТП.

Рекордьорът и по купи на твърди кортове обяви в социалните мрежи, че е искал да се види с феновете си в Торино, но упорита контузия не му позволява да играе с пълни сили.

Така мястото му заема Лоренцо Музети. Италианецът, който трябваше да стане шампион в Атина, за да се класира, влиза в групата с Карлос Алкарас, Алекс де Минор и Тейлър Фриц.

Финалите започват в неделя.