"Илиана" стана клубен шампион по художествена гимнастика за пета година поред

Призьорите в държавния клубен шампионат по художествена гимнастика. Момичетата от клуб "Илиана" триумфираха за пета поредна година. За 2025-а сребърни медалисти са "Левски", а бронзови - "София спорт 2017". Снимка: Анна Недкова, БФХГ

Грациите от "Илиана" спечелиха клубната шампионска титла на България за пета поредна година. Най-атрактивното състезание от календара на българската художествена гимнастика - Държавното клубно първенство-категория "ЕЛИТ", завърши с нов триумф на момичетата от "Илиана". Състезанието представлява шампионат на всички възрасти, всички шест уреда, изпълнен с тактика и стратегия от страна на треньорските екипи. "Илиана" обаче пак затвърди лидерската си позиция и е клубен шампион за 2025 г., продължавайки серията си от 2021-а. 

Тази година шампионският състав на клуб "Илиана" включваше 
Ева Брезалиева, Магдалена Вълкова, Дара Стоянова, Никол Тодорова, Виктория Лилкина, Александра Петрова, Карина Петрова, Аделина Буюкли, Виктория Евтимов, Велияна Николова.


Сребърните отличия спечели клуб "Левски", а бронзовите медали заслужиха представителките на клуб "София спорт 2017".

