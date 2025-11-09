ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Великобритания удря рамо на Белгия в битката с чуж...

Времето София 14° / 13°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21678866 www.24chasa.bg

Меси закара "Интер Маями" на 1/4-финал в САЩ

892
Снимка: Ройтерс

Лионел Меси вкара два гола и подаде за другите два при победата на "Интер Маями" срещу "Нешвил" с 4:0 в третата решителна среща от 1/8-финалния плейоф от МЛС (първенство на САЩ).

Така тимът на аржентинския световен шампион спечели серията с 2:1 и за първи път в историята си стига до топ 8.

Меси бе най-добър в серията с пет гола и три асистенции, той е вкарал общо 15 попадение срещу "Нешвил" във всички турнири. За сметка на това 38-годишният нападател никога не е вкарвал на "Синсинати", който ще приеме "Интер Маями) на полуфинала в Източната конференция (четвъртфинал на национално ниво) след две седмици.

Снимка: Ройтерс

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Завещание на седмицата: Ню Йорк не избра сталински комунизъм, а човещина. Ние ще се осмелим ли?