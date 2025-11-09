ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Доброволци ще садят "Гора на спомените" край село ...

Времето София 15° / 14°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21678910 www.24chasa.bg

Национал направи най-силния си мач във Франция

1624
Владимир Гърков Снимка: "Сен Назер"

Волейболният национал Владимир Гърков направи най-силния си мач във Франция след трансфера от "Левски", с който 2 пъти стана шампион, през лятото.

В среща от 5-ия кръг неговият „Сен Назер" изтръгна 3:2 (19:25, 27:25, 25:16, 23:25, 15:8) у дома срещу „Шомон". Гостите са водени от бившия национален селекционер на България Силвано Пранди.

Влади бе във вихъра си и стана най-резултатен с 24 точки (1 ас).

Така в отминалите 5 мача Гърков има общо 96 точки.

Тимът му е 9-и в класирането с 3 победи, 2 загуби и 9 точки.

В следващия кръг на 15 ноември Влади ще се изправи срещу друг „син" юноша – Венислав Антов.

„Сен Назер" приема „Туркоан", който е втори във временното подреждане с 4/1/11.

Владимир Гърков Снимка: "Сен Назер"

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Волейбол

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Завещание на седмицата: Ню Йорк не избра сталински комунизъм, а човещина. Ние ще се осмелим ли?