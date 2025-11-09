УНСС се похвали и с възпитаници в спорта

УНСС издаде специална енциклопения на възпитаниците си по повод на 105-ата годишнина от създаването си. Специално внимание е отделено на личности от спорта, които са завършили университета.

Отделни статии са посветени на доц. д-р Румен Стоилов, президент на федерацията по джудо и дългогодишен ръководител на самбото, на Цеко Минев - шефа на централата по ски и член на борда на световната федерация, Атанас Фурнаджиев - президент на биатлона и вицепрезидент на БФС.

В "спортната" секция на икономическия университет са още Васил Божков, който навремето водеше федерациите по спортна стрелба и шахмат, една от най-великите ни баскетболистки в историята - Ница Борисова, благодетелят на куп спортове и бивш собственик на ЦСКА Гриша Ганчев, може би най-великият ни баскетболист Атанас Голомеев, колегата му Коста Илиев, който от години работи във ФИБА-Европа, известният издател и писател Васил Мирчев, бившият президент на БФС, професиналната лига и ЦСКА Валентин Михов, Алексей Петров, който бе начело на каратето, Георги Пирински, в миналото оглавяваше ските, световният шампион по бокс Кубрат Пулев и първият в историята президент на БФС Иван Шпатов.