"Левски" би ЦСКА на волейбол

Разпитват 600 футболисти в Турция заради скандала с незаконни залози

1552
Снимка: Пиксабей

Около 600 футболисти в Турция ще бъдат призовани и разпитани в разследването за незаконни залагания на мачове, твърдят медии в южната ни съседка.

Интерпол прояви интерес към делото, което се води от турските правораздавателни органи. По данни на следствието футболисти, треньора и мениджъри са правили залози в нелегални сайтове, които действат в Албания, България и Северен Кипър, предава БТА.

По-ранно телевизионният канал TRT Haber съобщи, че Турската футболна федерация е отстранила от мачове за срок между осем месеца и година 149 професионални съдии във връзка с намерени при тях коефициенти за залози на мачове в букмейкърски кантори. Генералната прокуратура в Истанбул е издала нареждане за арестуването на 18 заподозрени по делото, като сред тях е и президент на клуба от Суперлигата Еюп".

