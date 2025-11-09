ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Левски" би ЦСКА на волейбол

Везенков не се изпоти, "Олимпиакос" бие по навик

Александър Везенков Снимка: facebook.com/olympiacosbc

Баскетболният шампион на Гърция "Олимпиакос" с Александър Везенков в състава продължава без грешка в първенството на южната ни съседка, след като в мач от шестия кръг надигра тима на "Кардица" със 102:82.

В "Двореца на мира и приятелството" в Пирея домакините нямаха големи затруднения. Те отвориха двуцифрена преднина още в края на първото полувреме и макар в началото на последната част гостите да свалиха изоставането си до 10 пункта, до обрат не се стигна.

Българският национал започна сред титулярите за тима на Йоргос Барцокас, но записа само 13 минути в игра, в които се отчете с 4 точки и 1 борба.

Александър Везенков Снимка: facebook.com/olympiacosbc

