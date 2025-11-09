"Славия" обърна "Монтана" в последните минути

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

"Славия" направи драматичен късен обрат с 2:1 у дома срещу "Монтана" в мач от 15-ия кръг в Първа лига. Гостите водеха с попадение аванс след средата втората част, но голове на Янис Гермуш и резервата Роберто Райчев обърнаха развоя на събитията на стадион "Александър Шаламанов".

Филип Ежике откри за новака в елита в 68-ата мин.

В 87-ата минута резервата Владимир Медвед центрира към близката греда, където защитата на "Монтана" изпусна Гермуш, който от много трудна позиция би с глава и изравни резултата.

В допълнителното време натискът на "белите" даде резултат. Емил Стоев проби по десния фланг и върна кълбото към Гермуш. Той комбинира с Минчев, който центрира към далечната греда. Оставеният сам Роберто Райчев с глава изпрати топката в мрежата за крайното 2:1.

"Славия" се изкачи на осмо място в класирането 18 точки, докато "Монтана" остава на 15-та позиция в Първа лига с 13 пункта.