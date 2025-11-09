"Левски" би ЦСКА на волейбол

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Волейболистките на "Левски" записаха чиста победа във вечното дерби срещу ЦСКА от четвъртия кръг на Демакс+ лига.

У дома сините" спечелиха с 3:0 (25:19, 25:18, 25:20).

Така в класирането те са четвърти с 3 успеха, 1 загуба и 9 точки, колкото има и третият ЦСКА, който е с по-добра геймова разлика. Първи и втори с по 12 точки са "Марица" и ЦПВК.

Венеса Радева бе най-резултатна за "Левски" с 13 точки. 5 от тях дойдоха от блокади, а 3 - след начален удар.

Бразилката Моник Жезус записа 10 точки (1 ас, 1 блок) за ЦСКА.