Треньорът на ЦСКА 1948 след 0:1 от "Черно море": В страхотна форма сме

Все още сме в страхотна форма. Държим темпото, играем, пресираме. Правим това, което искаме, но не сме толкова концентрирани пред гола.

Това каза треньорът на ЦСКА 1948 Иван Стоянов след загубата на неговия тим 0:1 от "Черно море". Така "червените" от Бистрица не успях да намалят изоставането си от лидера в "Левски". Вчера "сините" паднаха 0:1 във вечното дерби.

"Неприятна загуба. Играхме срещу силен противник, но те имаха само 1-2 положения. Ще анализираме утре. С един удар, рикошет и стана гол за тях. Доста пропуски от наша страна и това ни лиши поне от точката. Всеки искаше да се възползва от грешката на "Левски", но това е футболът. Не може да бием във всеки мач. Гледаме следващия двубой и се подготвяме по най-добрия начин за него", каза Стоянов.