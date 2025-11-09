В “Левски” няма кой да решава дербита

Загубата на “Левски” от ЦСКА във вечното дерби 0:1 затвърди отново тенденцията, че “сините” никакви ги няма в т.нар. важни мачове. И сякаш заради големия заряд някак си изглежда, че краката им са налети с олово и напрежението взема сила. Така бе и срещу “червените” в събота пред 30 хил. на “Васил Левски”. “Сините”, предвождани от Хулио Веласкес, не показаха нищо от това, което феновете им бяха свикнали да виждат в последно време - победи. А испанският предводител на “сините” отново бе спрян от колегата си Христо Янев. Българският спец отново не се даде на треньор на “Левски” , както и преди месеци, когато бе начело на “Ботев” (Враца), когато взе точката след 0:0.

Но да се върнем по-детайлно в играта на “сините” в дербито. Нямаше нищо смислено в действията им, а

само хаотично

ритане на

топката към

централния

нападател

Мустафа Сангаре, който пък от своя страна трябваше в 99% от случаите да играе с гръб към вратата. И за пореден път през сезона се видя, че когато играта не върви, липсва онзи класен играч, който може да решава точно такива двубои. Така бе и преди няколко месеца с “Лудогорец” (0:0 на “Герена”). Същото се случи и при първата загуба на столичани през сезона - 0:1 от “Локо” (Пловдив) на “Лаута”. Като изключим двубоя с разградчани през септември, останалите 2 - в събота с ЦСКА и гостуването на “Локо” (Пд), бяха най-слабите откъм продукция от селекцията на Веласкес.

Просто явно на “Герена” липсва онзи лидер, който да поведе отбора и с две-три класни отигравания да реши в полза на тима си даден възлов мач. Марин Петков, може да е страхотен жокер в състава на Веласкес и на няколко пъти да измъкна “сините”, но за пореден път бе бледа сянка на себе си в дерби с ЦСКА. И Асен Митков, който е близо до мач номер 100 с екипа на “Левски”, не бе на обичайното си ниво. А същото важи и за останалите, които Веласкес пусна в игра срещу избраниците на Христо Янев. Сякаш “сините” се подведоха по играта на съперника. И бяха забравили какво тренират и какво могат. И

футбол в така

голямото чакано

дерби почти

нямаше,

и то за близо 110 минути - тъй като през втората част добавеното време бе 13 мин, но се игра доста повече. Освен с гола на Джеймс Ето'о мач №1 у нас ще се запомни повече с мелето между двата тима. А ако от БФС се сетят да пуснат статистика за т.нар. мъртво време, както правеха преди няколко сезона, то може и да излезе, че най-чаканият мач у нас се е играл не повече от 1/3 от двубоя.

Оливер Камдем се бори за топката с младия играч на ЦСКА Петко Панайотов. Такива действия на терена бяха най-често срещаното нещо по време на дерби номер 220 в историята между “сини” и “червени”.

Този път и смените на Веласкес не дадоха никакъв резултат, както бе на няколко пъти през сезона.

Иначе така модерната в последните години статистика - xG (очаквани голове), сочи, че

“сините” е

трябвало да

вкарат 2

попадения

Но уви, поредната нула във важен мач през този сезон, при положение че амбицията да свалят хегемонията на “Лудогорец” е най-голяма в последното десетилетие.

“Левски” завърши мача с повече удари и повече корнери. Но статистиката винаги е на второ място във футбола. А на първо е резултатът - 0:1 и пропуск да се увеличи преднината на върха.

Сега пред “сините” до края на годината остават 5 мача, които влизат в графа “задължителни”, ако искат да запазят афишираните от тях амбиции - титла и купа. 4 от тези срещи са за първенство, а “сините” на Веласкес влизат като фаворит в тях - гостувания на “Монтана”, “Славия” и “Спартак” (Варна), както и домакински мач срещу “Септември”. Календарната година за играчите на “Левски” приключва със среща срещу аматьорския “Витоша” (Бистрица) за купата на България, като мачът е на “Герена”.