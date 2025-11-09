Карлос Алкарас на две победи от №1 за годината

Карлос Алкарас е само на две победи от първото място в световната ранглиста в края на сезона.

Шампионът от “Ролан Гарос” и US Open спечели 7:6 (7:5), 6:2 срещу Алекс де Минор (Авл) в предварителната група “Джими Конърс” от финалите на АТП в Торино. Така испанецът за първи път започна участие си в този турнир с успех.

В същата група са Тейлър Фриц (САЩ) и Лоренцо Музети. Италианецът влезе в турнира през задния вход, защото задължително трябваше да стане шампион в Атина. На финала обаче загуби от Новак Джокович, който записа титла №101 в кариерата си с общо 72 на твърди кортове задмина Роджър Федерер. Сърбинът обаче (донякъде очаквано) обяви, че няма да участва в Торино заради контузия в рамото, която го е принудила да взема болкоуспокояващи. Така направи услуга на Музети.

В предварителната група “Борн Борг” от финалите са шампионът Яник Синер, Александър Зверев, Бен Шелтън и Феликс Оже-Алиасим.

