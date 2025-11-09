Илиан Илиев: Късметът те покрива, ако се влагаш

Наставникът на "Черно море" Илиан Илиев коментира победата с 1:0 над ЦСКА 1948 в Бистрица:

"Играхме срещу много добър отбор. Решихме да излезем с двама нападатели, за да изнасяме по-добре топката. През първото полувреме можеше да направим по-добри преходи в атака. Вкарахме гол след рикошет. Ако го търсиш и се влагаш, тогава и късметът те покрива.

Показахме стабилна игра срещу отбор, който умее да се представя добре. Усилията в дефанзивен план отиват на вятъра, когато не правим бързи преходи. Радвам се, че завършихме един цикъл с победа. Надявам се контузените да подсилят още отбора.

Отборът ни показва дух и желание, винаги сме се отличавали с това. Малките победи показват, че отборът има характер и е готов да се бори за всяка една топка."