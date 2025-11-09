ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Претендентът за титлата в Италия "Наполи" се спъна и в "Болоня"

СНИМКА: РОЙТЕРС

"Болоня" победи "Наполи" с 2:0 у дома в среща от 11-ия кръг на серия А.

Тийс Далинга и Джон Лукуми вкараха попаденията за домакините. В 8-ата минута титулярният вратар на "Болоня" Лукаш Скорупски се контузи, а 17-годишният Масимо Песина влезе на негово място, като това бе вторият му мач в титулярния състав и той се справи повече от добре, недопускайки гол във вратата си.

"Болоня" нямаше домакинска победа срещу "Наполи" от 2019 година, но тази серия бе прекъсната, а Болоня остава без поражение в последните си десет мача във всички турнири.

"Наполи" продължава да изпитва сериозни трудности в атака, като тимът няма отбелязан гол в последните си три мача.

"Болоня" излезе на пето място в класирането на серия "А" с 21 точки, докато "Наполи" е втори с 22 точки, колкото има и лидерът "Милан".

СНИМКА: РОЙТЕРС
