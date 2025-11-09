ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Американско издание: Доставките на оръжия за НАТО ...

Бивш ас на "Лудогорец" нокаутира с 2 гола "Нюкасъл"

Игор Тиаго Снимка: Ройтерс

С два гола на бившия бразилски ас на "Лудогорец" Игор Тиаго Брентфорд спечели с 3:1 домакинството си на "Нюкасъл" от 11-ия кръг на английската Висша лига.

"Свраките" откриха резултата в 27-ата минута чрез Харви Барнс.

През второто полувреме обаче натискът на лондончани се усили и Кевин Шаде възстанови равенството в 56-ата минута.

Четвърт час по-късно защитникът на гостите Дан Бърн бе изгонен за втори жълт картон, след като направи нарушение в собственото си наказателно поле. От дузпата се разписа Игор Тиаго за 2:1. Самият той си изработи и втория гол в срещата, като това стана в добавеното време, когато той пресече неточен пас на бранител на "свраките" и преодоля резервата Аарън Рамсдейл за крайното 3:1.

Без национала Илия Груев, който остана на пейката, "Лийдс" загуби с 1:3 визитата си на "Нотингам".

