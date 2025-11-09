"Лудогорец" в нокдаун! Падна в Разград от "Арда"

14-кратният шампион у нас "Лудогорец" падна 2:3 от закъсалия “Арда”. Това бе първо поражение на разградчани у дома в елита от 2 г. насам.

Ивелин Попов откри резултата за гостите в 12-ата мин. Хегемонът изравни чрез Чочев в 27-ата мин. “Арда” отново излезе напред в края на първата част, когато Бирсент Карагарен отбеляза. 15 мин пред края “Лудогорец” пак изравни, този път след гол на Емерсон. Шиняшики вкара за 3-и път във вратата на “Лудогорец” в 86-ата мин, за да донесе успеха на тима от Кърджали.

След поражението разградчани остават на 5-о място с 24 точки, като изостават от “Левски” с 11 точки. Все пак “Лудогорец” има и мач по-малко.