Живондов: Трябва да видим как "Лудогорец" да започне да побеждава отново

Временният треньор на "Лудогорец" Тодор Живондов коментира домакинската загуба от "Арда" с 2:3.

"Не можахме да се справим с контраатаките на противника. Смятам, че трябваше да завършваме атаките си по-директно, за да не се достига до тези ситуации. За да се случат тези неща обаче трябва да е имало по-добър тренировъчен процес.

Очаквах да се опитват да задържат топката. Те имаха добър нисък блок. Въпросът беше да намерим ние нашите решения. Не успяхме. Трябва да видим оттук нататък как "Лудогорец" да започне да побеждава отново.

На "Лудогорец" му трябва постоянна и силна игра, а не да гледа отбора на Левски. Въпросът е как по най-бързия начин да решим проблемите си. Ние трябва да започнем да печелим. Отборът има нужда от спокойствие и освежаване."

"Дисциплина и голяма себераздаване. Това казах на момчетата преди самия мач, че днес трябва да бъдем много дисциплинирани. Трябва да си помагаме вътре, когато някой сгреши, друг да помогне да му покрие грешката. Радвам се, че успяхме да го направим.

Говорихме страшно много. Казах, че не трябва да оставяме дори за секунда Чочев свободен в наказателното поле. Той намира много добре празните пространства. Въпреки всичко не успяхме да му противодействаме по най-добрия начин.

Със сигурност тази победа ще ни даде някакво спокойствие, но не трябва да ни успокоява. С ЦСКА също направихме победа и след това следващите два мача, които изиграхме вкъщи, загубихме. Неприятното през този сезон е тенденцията, че вкъщи не успяваме да вземем точки, а навън го правим. Трябва да променим това нещо, за да започнем вкъщи да печелим мачове, ако искаме да се изкачим нагоре в класирането", каза пък наставникът на "Арда" Александър Тунчев.