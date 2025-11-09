ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Георги Павлов бе избран за президент на федерацията по лека атлетика

Георги Павлов

Георги Павлов беше избран за президент на Българска федерация по лека атлетика на първото заседание на новоизбрания управителен съвет на организацията.

Всички шест члена - Илия Николов, Борислав Трифонов, д-р Валентин Димитров, доц. Григор Гутев и Даниел Дуков, както и Павлов, гласуваха единодушно предложението Павлов да бъде начело на българската лека атлетика.

За вицепрезиденти бяха избрани доц. Гутев и д-р Димитров.

УС бе избран с 5-годишен мандат по време на извънредното общо събрание на БФЛА проведено на 8 ноември 2025 г.

Георги Павлов

