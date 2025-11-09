ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Сити" разби 3:0 "Ливърпул" в мач №1000 на Гуардиола

Пеп Гуардиола Снимка: Ройтерс

В мач №1000 като треньор на Пеп Гуардиола неговият "Манчестър Сити" разби 3:0 у дома шампиона "Ливърпул" в дербито на 11-ият кръг от Висшата лига.

Ерлинг Браун Холанд изпусна дузпа в 13-ата мин, но в 29-ата мин бе точен

Десетина минути след това дойде и най-спорният момент в мача, при който съдиите отмениха гол на "Ливърпул". Върджил ван Дайк вкара с глава след центриране от корнер на Мохамед Салах, но арбитрите счетоха, че Анди Робъртсън, който бе в засада, но не игра с топката, влияе на самата ситуация.

В добавеното време "Сити" стигна и до втори гол чрез Нико Гонсалес.

В 69-ата мин Доку вкара 

С победата Манчестър Сити събра 22 точки и изостава единствено от Арсенал, който има 26. Ливърпул е едва на осмо място с 18 точки.

Пеп Гуардиола Снимка: Ройтерс

